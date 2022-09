"Je vais m'attacher à faire connaître aux Européens leurs héros. Pour que les Ukrainiens dans les souterrains aient les yeux qui brillent quand ils entendent que l'on vient de Paris pour eux. Je vais témoigner pour que ces gars que j'aime, qui ne parleront pas sur les plateaux de télévision ni n'écriront de livre, puissent avoir une histoire. Qu'on sache leur courage et que l'on comprenne pourquoi ils ont laissé leur patrie et leur foyer pour risquer la mort sur une terre qui n'est pas la leur". Le 1er mars 2022, deux jours après l'appel du président Zelensky, Florent Coury rejoint l'Ukraine comme volontaire étranger. De la découverte d'un pays incarnant la résistance d'un peuple libre à la rencontre de ceux qui luttent, au péril de leur vie, pour un idéal qui les dépasse, il nous raconte cette aventure humaine bouleversante et interroge ce faisant les fondements de l'engagement. Récit de ce plongeon dans l'inconnu et la violence de la guerre, Engagé volontaire offre une magistrale leçon de vie.