Gâteaux gourmands et faciles avec cake factory. Les petits livres de recettes Tefal

Osez enfin vous lancer en pâtisserie grâce à Cake Factory ! En mode automatique ou en mode manuel, votre robot va devenir votre nouvel allié gourmandise, pour des goûters et des desserts toujours réussis ! Découvrez vite 75 recettes réservées aux becs sucrés et spécialement conçues pour votre Cake Factory. Quatre-quarts, muffins au chocolat meringués, pavlova aux fruits rouges et Passion, fraisier... des gâteaux les plus classiques aux pâtisseries les plus extravagantes, ne manquez plus jamais d'inspiration gourmande !