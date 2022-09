Les Dinosaures

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés des dinosaures. D'incroyables images en 3 dimensions et des informations fascinantes, rédigées par de célèbres experts, permettront aux jeunes lecteurs de comprendre la formation des fossiles et les raisons de la disparition des dinosaures, de découvrir l'anatomie des dinosaures et enfin d'observer leurs différents modes de vie, et notamment leurs manières de se défendre, d'attaquer, de se nourrir ou de se reproduire.