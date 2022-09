Tout le monde peut être une sorcière

Aujourd'hui, être une sorcière signifie bien plus que créer des potions et jeter des sorts. Etre une sorcière, c'est se rendre compte de la magie de la nature et y puiser sa force. C'est comprendre qui l'on est vraiment et trouver le courage de le révéler au monde. Faites confiance A votre intuition et découvrez dans ce guide comment intégrer la magie A votre quotidien dans le respect des autres et de vous-même. Plus de 80 rituels, sorts, exercices et conseils Numérologie & Astrologie - Tarots & Oracles - Pierres & Cristaux - Exercices d'ancrage, de centrage et de méditation - Familiers & Animaux spirituels - Sorts d'attraction et d'invocation - Bain magique & Douche de positivité - Eau d'affirmation - Magie purificatrice - Autel personnalisé - Calendrier magique - Infusions, huiles et recettes à base d'herbes et d'épices - Bougies & Encens - Sigils, chiromancie, runes et oghams - Et bien plus encore !