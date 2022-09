Dans le tête des Black blocs. Vérités et idées reçues

Jusqu'au milieu des années 1990, le terme même était inconnu en France. Aujourd'hui, on en entend parler à toutes les manifestations. Ils sont ainsi plusieurs centaines, cagoulés, encapuchonnés et vêtus de noir, multipliant affrontements avec les forces de l'ordre et cassant tout ce qu'ils considèrent comme des symboles de ce capitalisme qu'ils abhorrent. Grâce à une longue enquête de terrain au sein de ces mystérieux milieu, l'auteur a eu les moyens d'aller plus loin que les images chocs et les idées préconçues pour comprendre ceux qui se cachent derrière ces cagoules noires, leur combat, leur vie et les dessous de leur révolte. Sans indulgence ni malveillance, son enquête aboutit à une vision complète et lucide des dessous de cette organisation sans tête, de la séduction qu'elle exerce sur une population plus diverse qu'on le croit, et des moyens mis en oeuvre pour la combattre du côté des services de renseignement.