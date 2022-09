Le monde de la Bible N° 242 : Manuscrits de la mer Morte, dernières découvertes

LE GRAND DOSSIER : 75 après leur découverte au printemps 1947, les manuscrits de la mer Morte continuent de mobiliser de nombreuses équipes de chercheurs dans le monde. Une recherche fructueuse puisque l'étude des textes, l'archéologie et l'interprétation du site de Qumrân, avec l'appui des nouvelles technologies, livrent ainsi de nouveaux enseignements. C'est pourquoi, avec la collaboration précieuse de David Hamidovic, historien du judaïsme ancien à l'université de Lausanne, Le Monde de la Bible a demandé à des chercheurs d'universités européennes et américaines de nous révéler ce que l'on avait appris de nouveau sur les fameuses grottes, sur le texte du maître du Justice, sur ce que disent les textes araméens ou ce que l'intelligence artificielle a pu nous apprendre du monde des scribes de Qumrân... Plan du dossier Qumrân 75 ans après. Présentation, histoire découverte et enjeux par David Hamidovic Des grottes qui continuent de parler par Marcello Fidanzio Le maître de justice par David Hamidovic Que disent les textes araméens ? par Daniel Macchiela Qumrân et le Nouveau Testament par Joerg Frey Le monde des scribes révélé par l'intelligence artificielle par David Hamidovic