Respirer pour moins stresser

Vous vous sentez stressée, anxieuse ? Vous avez le moral en berne ? Peut-être la clé de votre mieux-être se situe-t-elle dans votre souffle ! La maîtrise de la respiration ouvre une infinité de portes... Si vous acceptez de les pousser pour réapprendre à respirer en conscience, vous pénétrerez dans un univers nouveau fait de détente, de cohérence et de douceur. Denis Lamboley, médecin spécialiste des médecines intégratives, vous propose un programme en 4 étapes pour partir à la découverte de votre souffle et des techniques les plus efficaces afin de retrouver sérénité et énergie. Avec - Des explications claires et détaillées pour prendre conscience des mécanismes de la respiration. - Les techniques essentielles pour calmer le stress et l'anxiété en toutes circonstances. - Une initiation à la cohérence cardiaque permettant d'apaiser le corps et l'esprit. - Des exercices pour lier le souffle et la mobilisation du corps. - Les meilleures méthodes pour faire circuler vos énergies. Inspirez, expirez... et laissez-vous guider !