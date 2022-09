Soins primaires en kinésithérapie est spécialement conçu pour répondre au rôle primordial et croissant des masseurs-kinésithérapeutes dans les soins de premières intentions. Le contenu prépare les étudiants et les praticiens à comprendre les problèmes courants rencontrés pendant la procédure d'accès direct. Il couvre toutes les informations et compétences dont le professionnel a besoin pour réussir dans ce domaine. Ce livre est divisé en trois parties : - la première partie décrit les modèles de soins primaires déjà en place dans lesquels les masseurs-kinésithérapeutes sont le point d'entrée pour certaines populations de patients ; - la deuxième partie se concentre sur les compétences du masseur-kinésithérapeute en termes d'examen et d'orientation essentielles à un modèle de prestation de soins primaires dans le cadre d'un accès direct ; - la troisième partie aborde les populations particulières de patients qui présentent des caractéristiques et des problèmes spécifiques telles que la population adolescente la patiente en obstétrique et aussi la population gériatrique. Ce guide de référence est destiné aux masseurs-kinésithérapeutes aux ostéopathes ainsi qu'aux étudiants en écoles de masso-kinésithérapie et d'ostéopathie.