Alzheimer. Accompagner ceux qu'on aime (et les autres)

"Ce livre est un immense trésor pour comprendre les spécificités des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Comprendre leurs réactions, c'est pouvoir mieux les aider au quotidien et diminuer ou même éviter les situations de crise". Dr TrivalleLa maladie d'Alzheimer est complexe, déroutante, imprévisible, et on ne sait pas la guérir : elle fait peur à tout le monde. Pourtant, la première chose dont le malade a besoin (son entourage aussi), c'est d'être rassuré. Avec des exemples nombreux, précis et très concrets, Colette Roumanoff explique comment, en s'attachant à comprendre et à écouter le malade, on peut répondre aux situations les plus inattendues et avancer, étape par étape, dans la prise en charge de la maladie en évitant les conflits.