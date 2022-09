Madame le Maire. Liberté, égalité, transidentité

"Je suis la première femme trans élue de la République. Aux municipales de 2020, les électrices et électeurs de Tilloy-Lez-Marchiennes, petit village du nord de la France à la frontière belge, ont choisi de me confier leurs voix. Ma transidentité a-t-elle pesé dans ce vote ? Certains ont-ils voté pour moi parce que j'étais trans ? D'autres m'ont-ils exclue d'office par transphobie ? Peut-être. Mais je sais aujourd'hui que, pour la plus grande majorité des habitants, cela n'a aucune importance. J'ai oeuvré toute ma vie pour que l'on ne me voie pas uniquement à travers le prisme de ma transidentité. J'ai voulu me présenter à des élections et que l'on vote pour moi et pour mes idées. J'y suis parvenue, mais la route a été longue. C'est là une de mes plus belles victoires. Et sans conteste une victoire pour notre société". Marie Cau évoque pour la première fois sa transition, effectuée à l'âge de quarante ans après avoir eu trois enfants, et témoigne avec émotion des difficultés à être trans. Elue maire aux élections municipales de 2020, Marie Cau montre par l'exemple que la voie politique est ouverte à tous en France.