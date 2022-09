Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble. Dossier Parcoursup + Oral, Edition 2022-2023

Le livre le plus complet pour réussir votre entrée à Sciences Po Paris, ainsi qu'aux IEP de Bordeaux et Grenoble. Candidats à Sciences Po Paris, vous devez compléter votre dossier pour la sélection sur Parcoursup et préparer votre entretien oral. Vous trouverez dans cet ouvrage : - la méthode pour constituer et rédiger votre dossier d'admission - les conseils pour préparer et réussir l'oral ; - les connaissances précises du fonctionnement et de l'histoire de Sciences Po Paris indispensables à leur réussite ; - deux dossiers spéciaux consacrés à la sélection des IEP de Bordeaux et Grenoble.