Français et Mathématiques. Oral/Admission, Edition 2022

Ce mannel permet de préparer l'épreuve de leçon de français et de mathématiques. Elle consiste en la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire à partir d'un dossier (supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes), permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et des compétences pédagogiques du candidat. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques. Méthodologie détaillée Une méthodologie détaillée pour les deux parties de l'épreuve. Didactique et outils pédagogiques Une présentation synthétique de chaque domaine du français et des mathématiques enseignés à l'école avec des éclairages didactiques : analyses de supports d'enseignement, progression des apprentissages, types de problèmes et types de tâches, matériel pédagogique et vocabulaire utilisé en classe, erreurs-types et difficultés des élèves. Exercices d'entraînement Dans chaque partie, des QCM pour faire le point et des exercices d'entraînement corrigés pour contrôler vos savoirs. Sujets corrigés Les sujets corrigés et commentés pour s'entraîner dans les conditions du concours.