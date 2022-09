Comprendre et soigner le refus scolaire anxieux. Psychothérapie de la phobie scolaire, 2e édition

Le refus scolaire anxieux n'est pas un phénomène de mode mais bien une réalité clinique fréquente, mal connue et sous-diagnostiquée. Il concerne des enfants et adolescents qui ne parviennent plus à se rendre à l'école, ou qui sont en grande souffrance quand ils y sont, en raison de difficultés émotionnelles. Le risque de chronicisation comme la possibilité d'un retour à l'école sont corrélés à la rapidité de la mise en place de l'intervention, qui relève donc de l'urgence thérapeutique. L'efficacité de la thérapie nécessite une action conjointe pluridisciplinaire. Cet ouvrage constitue un guide pour le repérage, la compréhension et l'accompagnement du refus scolaire anxieux à destination de l'ensemble des intervenants. Il recense de nombreuses ressources essentielles pour les professionnels et les familles. Pour les psychothérapeutes, il décrit pas à pas les étapes de la thérapie grâce à des échelles d'évaluation validées