Les entretiens thérapeutiques avec la famille. 3e édition

Pourquoi y a-t-il autant d'échecs et d'interruptions dans les traitements psychothérapeutiques proposés aux enfants ? Ces difficultés surviennent principalement lorsqu'une prise en charge individuelle est décidée trop rapidement. Les entretiens familiaux, véritable outil thérapeutique, peuvent éviter cet écueil et se révéler d'une grande efficacité. L'entretien familial est fondé sur des concepts winnicottiens. Il nécessite une adaptation du cadre en fonction des difficultés éducatives des parents et permet de décrypter les projections dont l'enfant est l'objet de leur part. L'auteur pose ainsi les principes d'un travail sur les problématiques familiales pré-névrotiques et névrotiques. Il aborde les fondements cliniques et théoriques, le cadre et la pratique des entretiens familiaux. Cette nouvelle édition est enrichie de la description de la prise en charge d'une famille dont les membres sont particulièrement violents.