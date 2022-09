Foot Freestyle. Tous les conseils d'une pro

Le foot freestyle consiste à réaliser des gestes techniques et des acrobaties avec un ballon de football. C'est un mix parfait entre le sport et l'art. Il ne faut pas spécialement être performant. e au foot pour pratiquer, tout le monde peut donc s'y mettre ! Découvrez tous les conseils de Yoanna : qu'est-ce que le freestyle, l'équipement, les gestes de base en pas à pas, mais aussi les anecdotes inspirantes qui ont fait d'elle une championne mondiale de la discipline. Dans ce livre : - 40 gestes de base pour commencer sans pression ; - des anecdotes et des conseils personnels sur les valeurs qu'elle souhaite transmettre ; - les réseaux à suivre pour évoluer rapidement. Yoannafreestyle : 3, 8 millions d'abonnés sur TikTok