L'oracle Galactica. 44 codes de lumière et leur géométrie sacrée pour vous reconnecter à vos trésors intérieurs

L'OUTIL QUANTIQUE QUI T'OUVRE À TA MULTIDIMENSIONNALITÉ. . . Chaque carte de cet oracle contient un Code puissant, capable de délivrer la fréquence énergétique dont tu as besoin pour ouvrir ton Coeur, te reconnecter à ton Essence, libérer des mémoires, ouvrir des espaces et agir jusque dans tes cellules. Découvre pour chaque carte : - Une fréquence vibratoire (amour, clairvoyance, intuition. . . ), - Une affirmation à répéter à voix haute pour accueillir son énergie, - L'action à réaliser pour activer son code. L'Oracle Galactica n'est pas un simple oracle. C'est un outil puissant de transformation et de reconnexion à Soi. Ce coffret contient : - 44 cartes carrées empreintes de géométrie sacrée. - Un livret en couleurs pour apprendre à les interpréter.