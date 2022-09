Cercles de femmes. Crée, organiser et animer des moments emplis de sororité

Depuis des millénaires, les femmes se réunissent autour de cercles d'une puissance rare. Ensemble, elles créent des moments de partage intimes et magiques. C'est en mettant en place des rituels basés sur les besoins des unes et des autres qu'elles trouvent l'espace sécurisant dont elles ont besoin a­fin d'entamer leur chemin de guérison. Des Cercles lunaires et solaires aux Cercles d'amour et de chagrin, en passant par les Cercles de bénédictions nuptiales ou parentales. . . vous apprendrez à réunir vos consoeurs et comment puiser en elles votre force intérieure à travers 35 rituels. Vous découvrirez comment confectionner, donner et recevoir la sagesse profonde prenant racine dans la sororité. Cet ouvrage vous connectera à la force du Féminin, pour offrir à votre vie un sens et un but uniques.