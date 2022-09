La pierre banale

Au vu des enjeux contemporains de durabilité, la pierre massive comme matériau de construction connaît depuis les années 2010 un intérêt indéniablement renouvelé. "Dans les discussions actuelles sur les pionniers de l'architecture contemporaine en pierre massive, un protagoniste de l'architecture d'après-guerre est devenu incontournable : Fernand Pouillon. Ainsi, les architectes qui construisent aujourd'hui en pierre massive se réfèrent presque inévitablement à son exemple. Ce faisant, ils renvoient non seulement au célèbre maître, mais aussi indirectement à l'âge d'or de l'extraction mécanisée de la pierre massive en France. Cette branche de l'industrie du bâtiment s'est fondamentalement modernisée pendant la période des "Trente Glorieuses" et a développé de grandes capacités de production qui ont permis à de nombreux architectes de réaliser de grands projets de logement grâce à la mise au point de la pierre prétaillée". Ce livre est le premier dédié exclusivement à ce sujet et propose un nouveau regard sur la construction en pierre massive moderne à travers la documentation d'oeuvres "anonymes" mais intemporelles, ancrées dans le quotidien des quartiers et banlieues parisiens. Il en ressort un portrait, qui met à la fois en lumière les conditions de l'émergence de cette industrie et expose les qualités de l'architecture de pierre quotidienne de la seconde moitié du XXe siècle.