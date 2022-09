Complet et pratique, le Manuel de neurologie et douleur appliquées en anesthésie réanimation et médecine péri-opératoire du Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation fournit aux internes et médecins anesthésistes-réanimateurs les connaissances en neurologie et douleur pour leur pratique quotidienne. Illustré de nombreuses figures, tableaux, et algorithmes décisionnels, il propose 44 chapitres didactiques regroupés en 5 parties : - Physiopathologie (principes de neuro-anatomie, neuro-physiologie, neuro-sémiologie, neuro-imagerie, neuro-électrophysiologie, neuro-monitorage, pharmacologie, rééducation et éthique). - Neuro-anesthésie appliquée (anesthésie pour chirurgie céphalique, du rachis, neuro-radiologie interventionnelle, maladies neuro-musculaires), - Neuro-réanimation appliquée (10 situations cliniques). - Médecine péri-opératoire (AVC péri-opératoire, délirium et troubles cognitifs post-opératoires, retard de réveil post-opératoire, gestion péri-opératoire de la coagulation en neuro-anesthésie). - Douleur (physiopathologie, douleur aiguë, douleur chronique, évaluation et monitorage, pharmacologie des antalgiques et thérapeutiques spécialisées).