Fucking Cancer. Mes chroniques drôles et sans tabous d'un parcours de guerrière !

Fleur a dû affronter un cancer du sein lorsqu'elle avait 32 ans. Optimiste dans l'âme, mais tout en ayant les pieds sur terre, cette autrice chevronnée a naturellement voulu partager avec toutes les femmes susceptibles d'être frappées par cette annonce, les hauts et les bas de son parcours. Trouver le ton juste est un défi avec un tel sujet ! Elle y est brillamment parvenue avec ce récit illustré, tout en couleurs, décalé et souvent politiquement incorrect. Plongez dans ce récit graphique et laissez-vous porter par ses chroniques drôles et sans tabou, qui abordent avec une énergie contagieuse un sujet malheureusement dramatique, et qui touche de plus en plus de femmes. Un booster plein de bonnes ondes pour traverser des épisodes difficiles, dévoiler ce que les médecins ne nous disent pas toujours, vulgariser des pratiques... Dans ce guide pas comme les autres, très coloré et graphique, Fleur retranscrit de manière vivante son expérience, les épreuves et les étapes de la maladie et des traitements.