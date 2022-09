Taille et conduite

Ce guide pratique encyclopédique délivre des conseils d'expert pour tailler, élaguer et conduire ses arbres d'ornement, arbustes, plantes grimpantes et haies. La première partie de l'ouvrage présente les fondamentaux de l'art de la taille. La seconde partie propose des fiches pratiques sur la taille et la conduite de près de 90 variétés, parmi les plus populaires sous nos latitudes.