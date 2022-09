La naturopathie au féminin. Des conseils pour prendre soin de votre intimité, accueillir vos émotions et retrouver le chemin de votre vitalité

Toutes les solutions naturelles pour aider la femme à se connecter à son corps et à retrouver sa vitalité Le féminin s'exprime en ce moment et fait parler de lui. Les femmes s'ouvrent, osent, s'imposent. Il n'est pas surprenant que ce mouvement féminin qui s'opère dans le monde se développe parallèlement à une prise de conscience et des actions écologiques, puisque nature et féminin, en tant que porteurs de vie, sont depuis longtemps intimement liés. Les connaissances fines que certaines femmes avaient autrefois de la nature et du corps humain ont été étouffées par la société, voire bâillonnées. La naturopathie est une tentative de reconnexion à ces savoirs ancestraux. Et j'ai l'audace de croire qu'elle peut être une façon de remettre nature et féminin à leur juste place dans notre société. Les clientes que je rencontre, souvent fatiguées et stressées, viennent pour connaître un mieux-être grâce à la naturopathie et sont presque systématiquement concernées par des désagréments plus ou moins importants au niveau du ventre et de la sphère gynécologique. De la naissance à la mort, ce point d'équilibre est le centre où se concoctent tous les moments clés de la vie d'une femme : digestion, ressentis émotionnels, mémoires et, dans la majeure partie des cas, menstruations, sexualité, contraception, éventuellement grossesse et naissance, puis arrêt des manifestations du cycle menstruel lors de la ménopause. Connaître son anatomie, les noms des organes en jeu et leur fonctionnement, observer la cyclicité régie par le ballet hormonal, permet d'anticiper les éventuelles déconvenues, de déculpabiliser, de trouver des solutions adaptées et d'être moins impactée. Les plantes sous toutes leurs formes, les exercices respiratoires, le yoga, l'automassage et toute une palette de techniques naturopathiques peuvent aider à rétablir un terrain en perte d'équilibre et permettre de vivre la vie que chacune mérite.