Au nom de nos rêves

Un roman à 22 mains : l'histoire d'une association où chaque personnage est présenté dans un chapitre par un. e auteur. trice. Nola vit dans une chambre de bonne. Marwan travaille la nuit pour payer ses études. Célian ne sort plus de chez lui depuis le confinement. Entre angoisse et précarité, leur seul refuge est l'association " Liens publics ", un espace de solidarité et d'espoir pour les étudiants. Benjamin et Espérance, les bénévoles, y apportent réconfort, repas et soutien. Jusqu'au jour où Roger, le propriétaire du local, vend le local. Alors que l'association risque de disparaître, ils décident de se battre ensemble pour la défendre. Parviendront-ils à sauver ce lieu qui les unit ? Onze personnages, onze auteur. rice. s qui s'associent au nom de la solidarité.