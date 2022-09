Nouvelle-Zélande, aujourd'hui. Le chant de Tauriki résonne dans le grondement de cette mer qu'il aime et déteste à la fois, dans la musique qu'il tire de la guitare héritée de son père. Le jeune homme fuit sur l'autre île, au nord, espérant échapper au poids des secrets de famille. Arama, son petit frère qu'il a abandonné dans un foyer hostile, est celui dont on n'attend rien. Pourtant, avec l'ardeur et la grâce des vulnérables, le garçon s'obstine à révéler l'éclat de la vie dans chaque faille où elle peut encore trouver à se faufiler. Becky Manawatu fend la littérature avec l'élégance d'un rêve. Elle se coule dans la force de l'océan, absorbe ses remous, danse sur ses crêtes, vive, déchirante et indomptable. Un roman à la fois brutal et sublime, une nouvelle voix puissante de la fiction néo-zélandaise. "Il y a une telle assurance et une telle perfection dans l'expression de cette voix que c'est comme de l'acide sur la peau". Tara June Winch "Je crois que tout le monde devrait lire Bones Bay. C'est un livre dont les gens parleront encore dans les décennies à venir". ? Kiran Dass Lauréat du prix Jann Medlicott Acorn 2020 dans la catégorie fiction Lauréat du meilleur livre de fiction pour le prix MitoQ 2020 Lauréat du prix Ngaio Marsh pour le meilleur roman 2020