Plus jamais petite

Autopsie d'un inceste, un roman bouleversant de justesse. Tu es venu dans ma chambre et tu as dit simplement : " J'ai fait couler un bain. Viens. " Je n'ai pas compris tout de suite que ce bain, on allait le prendre ensemble, que tu te glisserais contre moi. Lucie attend. Seule sur un banc, dans la rue, face à la grande porte de la maison d'arrêt, elle vient rendre visite à son père, en prison. Elle espère que cette confrontation lui permettra d'être libérée de ses souvenirs douloureux, de son enfance gâchée, de ce père monstrueux. Est-elle prête à affronter celui qui lui a fait tant de mal ? Court toujours est une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins d'une heure. Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui. Un roman court, à lire en moins d'1heure, pour les ados dès 15 ans