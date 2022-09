36 heures dans la brume

Dans la baie de San Francisco, en 1934, des pêcheurs sauvent un jeune homme à moitié noyé. L'adolescent, Matt, a une blessure par balle à la tête et semble souffrir d'une amnésie temporaire. Une seule image le hante : celle d'une jeune fille qui s'apprête à sauter d'un pont. Mais qui est-elle ? Tout ce qu'il sait est qu'il la connaît, qu'il l'aime et qu'il doit la sauver. Habité par un sentiment d'urgence diffus, le garçon se lance dans une course effrénée à travers San Francisco, à la recherche de sa mémoire. Au cours de ces quelques heures, il rencontre une jeune fille de Chinatown qui se révèle d'une aide précieuse, se retrouve mêlé à une guerre de gangs, et doit affronter des gangsters à la solde d'Al Capone lui-même. La fille de ses souvenirs est sa soeur jumelle, qui a été enlevée par ces bandits pour faire libérer leur chef. Matt parviendra-t-il à temps pour déjouer leur plan ?