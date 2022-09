Le Cimeterre et l'Epée

Malte, 1565 : un avant-poste vital entre les nations divisées d'Europe et l'Empire ottoman en constante expansion. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem affrontent les Turcs en de violents combats qui pourraient bien conduire à leur anéantissement. Parmi les hommes venus les soutenir, se trouve sir Thomas Barrett, un ancien soldat en disgrâce. Bien que sa loyauté et son instinct le poussent à faire passer l'Ordre avant tout, son allégeance est partagée. Sur ordre de la reine Elisabeth, il doit retrouver un manuscrit caché, gardé par les chevaliers, qui menace le règne de la souveraine. Alors que sir Thomas affronte un passé qui lui a coûté son honneur et un secret resté longtemps enfoui, une vaste armée ennemie se prépare à assiéger l'île... " Palpitant et poignant. " The Times " Le captivant récit du grand siège de Malte. Violente et fascinante, une histoire de sang, d'amour et de sacrifice. " Daily Express " Un roman plein de bruit et de fureur... parfait pour les amateurs de Bernard Cornwell, qui apprécieront l'attention portée aux détails historiques et l'action au rythme haletant. " The Good Book Guide