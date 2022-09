100 solutions pour rendre votre quotidien plus serein

Votre vie de parent ressemble davantage à des montagnes russes qu'à un long fleuve tranquille, et il vous faut chaque jour jongler avec les imprévus : bonnet oublié dans la cour de récré, aversion soudaine pour les légumes, peur du rendez-vous chez le médecin... Pourtant, malgré vos super-pouvoirs, vous vous sentez parfois dépassé(e), voire surmené(e). Pas d'inquiétude : pour chaque problème, plusieurs solutions ! Découvrez comment surmonter les petits et gros tracas en prenant en compte l'environnement, les besoins émotionnels et les compétences de votre enfant et relevez haut la main ces 100 défis du quotidien ! - Des mises en situation thématiques illustrées de dessins joyeux et ludiques. - Des conseils répartis par domaines d'application pour les adapter au mieux à votre vie de famille. - Les éclairages bienveillants et coups de pouce de Caroline Jambon rédactrice du célèbre blog "Apprendre à éduquer" .