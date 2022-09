La reine à la rose blanche

Angleterre, 1464. Les Lancastre disputent la Couronne aux York. Elizabeth Woodville de la maison d'York est une femme d'une beauté et d'une ambition extraordinaires. Veuve et mère de deux enfants, elle épouse en secret le jeune roi, Edouard IV. Alors qu'elle se montre à la hauteur des exigences de sa nouvelle position et se bat pour le triomphe de sa famille, ses deux fils sont enfermés à la Tour de Londres et de plus en plus de courtisans viennent grossir les rangs des Lancastre, leurs ennemis jurés. Combien de victimes innocentes devront encore périr avant que cette guerre fratricide ne prenne fin ?