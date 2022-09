L’École des chefs

De nos jours, bien des hommes aspirent à être éduqués ?et à bénéficier d'un cadre moral authentique. Ceux-là veulent ?grandir et non pas seulement savoir. Mais qui les tirera vers le haut ? Qui formera leur caractère ? Le chef, assurément. Ou si vous préférez, le dirigeant, le cadre, à condition que celui-ci ait conscience de sa mission et qu'il s'y soit préparé. Car celui qui veut diriger les autres doit savoir se diriger soi-même, et surtout, développer de bonnes habitudes qui feront de lui un chef, un "capitaine", capable de mener efficacement une équipe. Conçu comme un outil pratique, ce livre est donc destiné aux chefs ou aux futurs chefs. Ceux-ci trouveront dans chaque leçon une lecture à méditer, des questions de réflexion personnelle, un exercice pratique, quelques sujets de conversation, une proposition de livre à lire et une pensée à retenir.