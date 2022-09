Grenoble Alpes Métropole, l'eau en partage

L'eau est indispensable à toute forme de vie. C'est vrai partout, et encore davantage dans la métropole grenobloise où la qualité de l'eau potable est exceptionnelle. Un trésor, un bien commun à partager à tous les étages de la ville et du vivant. Cours d'eau, eaux pluviales, eaux usées, loisirs aquatiques, végétalisation urbaine, agriculture, recherche, industrie, réchauffement climatique... les problématiques de l'eau concernent chaque citoyen. Mais où naît-elle ? Comment arrive-t-elle au robinet ? Comment est-elle nettoyée avant de retourner à la mer ? Est-elle raisonnablement partagée entre les milieux naturels, les territoires et les activités humaines ? Comment s'exerce la solidarité entre les communes ? Porteuse de danger lorsqu'elle déborde des rivières, l'eau est devenue force de progrès en étant domestiquée. Elle a ainsi écrit une large part de l'histoire et du développement de la capitale alpine. Une épopée qui se poursuit aujourd'hui, alors que la préservation de cette ressource inestimable est l'affaire de tous. En mots et en images, ce livre porte un regard neuf sur notre bien commun.