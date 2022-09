Attraper le lapin

Sorte de version miroir, réaliste et balkanique du "Alice au Pays des merveilles" de Lewis Carroll, "La Chasse au lapin" est l'histoire de deux femmes bosniaques, de leur amitié quelque peu tumultueuse et compliquée à travers différentes périodes de leur vie et du "road-trip" qu'elles entreprennent en Europe à la recherche d'Armin, le frère d'une des deux amies.