Le 34 septembre

Une femme au foyer tue sauvagement, d'un coup de hache, son mari atteint d'un cancer, avant de disparaître. C'est ainsi que s'ouvre ce roman choral, où les morts forment une communauté et se parlent entre eux, qui pourrait être la chronique d'un village de l'ancienne RDA après la chute du mur. Sans la moindre allusion politique ni même historique, rien qu'en décrivant des situations de héros plus qu'ordinaires, Angelika Klüssendorf montre avec ironie, verve et cruauté, la détresse de vies trop petites et trop banales pour être perçues comme désespérées.