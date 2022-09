Médecine du ski. Pratiques, recommandations, prévention

Cet ouvrage a pour objectif de permettre aux praticiens de connaître les spécificités de la prise en charge des sportifs pratiquant l'une des différentes disciplines du ski et du snowboard. Rédigé en étroite collaboration avec la Fédération Française de Ski il détaille à la fois les principales pathologies et blessures qui résultent de la pratique de ces activités sportives et le rôle de prévention pour la préservation de la santé qu'elles peuvent avoir. Après une présentation de l'histoire de la pratique et de la Fédération sont développés : - La traumatologie fréquente dans ces pratiques : épidémiologie des accidents blessures les plus fréquentes (la rupture du LCA la commotion cérébrale etc.) ; - Les pathologies induites : la santé respiratoire les blessures au dos la douleur au membre inférieur l'aspect psychiatrique ; - Un chapitre dédié aux spécificités des pathologie liées au genre féminin. Des photographies des tableaux et des encadrés accompagnent le propos.