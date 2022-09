Autisme : ce sont les familles qui en parlent le mieux. Les parents membres de l'association "Un pas vers la vie" et Eglantine Eméyé

"Lorsqu'on rencontre les limites de la médecine, il faut l'imagination et l'amour des parents pour trouver des réponses". Le handicap fait peur à ceux qui le croisent. Pourtant, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, dans notre pays, près de 600000 enfants sont diagnostiqués autistes. Parmi eux, seuls 75000 sont pris en charge, et seulement 20% le seraient dans des conditions adaptées. Ni manuel de survie ni guide médical, cet ouvrage vous accompagne, grâce aux témoignages et aux conseils de parents, dans les différentes étapes que vous allez traverser, depuis le diagnostic jusqu'au choix d'une méthode d'apprentissage, en passant par la vie quotidienne et les innombrables formalités administratives. Parce que rien ne remplace l'expérience des parents pour vivre cette aventure hors norme et mettre en place une existence sur mesure.