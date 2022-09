Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose

"L'hypnose n'a pas fini de montrer ses bénéfices ni d'explorer tous ses champs d'application potentiels. Des milliers d'études cliniques lui donnent aujourd'hui une légitimité en accompagnement de la médecine". Après avoir longtemps souffert d'une mauvaise réputation, l'hypnose est désormais plébiscitée dans de nombreux domaines du soin : gestion du stress, des addictions et des phobies, prise en charge des cancers ou accompagnement à l'accouchement... Mais qu'est-ce que l'hypnose précisément ? Qu'en disent les neurosciences ? Peut-elle réellement tout soigner ? Quelles sont les validations scientifiques de son efficacité, ses limites et ses dangers ? De témoignages en rapports officiels, de tests en conseils pratiques, l'autrice répond à toutes ces questions et nous invite à comprendre et à explorer ce nouvel art de soigner et de vivre.