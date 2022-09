Quand le bien et le mal s'invitent au travail. Etude sur les discours moraux dans et sur l'entreprise

Le monde de l'entreprise, comme le monde du travail en général, est traversé par des croyances et des discours moraux. Qui sont les bons, qui sont les méchants ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Ces certitudes fonctionnent souvent sur un mode binaire : les bons/les méchants, le vrai/le faux, les ringards/les modernes. L'objectif de ce livre, dans une première partie, est de comprendre la toile de fond sur laquelle reposent ces récits dans l'entreprise. Quelles sont les grandes croyances, derrière ces discours souvent simplistes ? Dans une deuxième partie, l'auteur analyse les discours de la littérature critique pour constater qu'ils fonctionnent de la même manière. Dans les deux cas, il s'agit de comprendre " comment on pense ", d'un côté comme de l'autre. Quels sont les implicites, les postures sous-jacentes mais également les non-dits ou les aveuglements ? Enfin dans un troisième temps, on se demandera comment sortir de ces postures binaires en grandes parties stériles.