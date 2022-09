La médiation en entreprise. Faciliter le dialogue, gérer les conflits, favoriser la coopération, 5e édition

Méthodologie d'accompagnement faite d'écoute et d'interventions, la médiation en entreprise permet de restaurer la communication, de faciliter la négociation et de gérer les conflits. Qu'elle soit préventive ou curative, la médiation implique de comprendre les impasses du dialogue, les ressorts du conflit et les enjeux de la négociation. Afin d'identifier les situations propices à sa mise en oeuvre et de connaître les limites de sa pratique, les auteurs proposent un cadre conceptuel et une méthodologie d'intervention adaptés à de nombreux conflits d'entreprise. Cette 5eédition est à jour des denières évolutions (en situation de risques psychosociaux, médiations complexes ou dans des contextes de gestion des conflits plus vastes), mais intègre surtout les problématiques spécifiques de médiation qui ont émergé depuis le début de la crise sanitaire. Ce livre s'adresse aux médiateurs professionnels en entreprise et aux managers souhaitant développer leur rôle de médiateur occasionnel. Des professionnels RH aux responsables d'équipes en passant par les chefs de projets, tous découvriront l'intérêt de la médiation pour un autre dialogue en entreprise.