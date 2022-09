Les émotions à l'aube de la vie. Expressions de l'émotion au sein de l'échange parent-nouveau-né

Les nouveau-nés sont en mesure de ressentir des émotions différenciées dès le début de la vie ? La réponse varie selon les convictions théoriques. Plutôt que d'entrer dans ce débat, l'auteur préfère mettre en exergue le décalage qui peut exister entre certaines théories et la perception parentale : même si, comme certains auteurs le suggèrent, ces configurations faciales néonatales n'ont aucune valeur expressive et résultent de manifestations essentiellement endogènes, le seul fait qu'elles viennent impacter le comportement du partenaire social, le parent, justifie de les envisager comme des signaux sociaux. La perception parentale est d'autant plus à prendre en compte qu'elle vient mettre du sens aux configurations faciales du nourrisson et ainsi influencer son développement émotionnel.