Statistique pour psychologues. Cours, QCM et exercices corrigés, 4e édition

Cette 4eédition, actualisée et complétée, va permettre à l'étudiant de se familiariser avec les méthodes statistiques usuelles employées dans la recherche en psychologie et de : - rendre compte des techniques statistiques propres à résumer des informations que l'on a observées ou récoltées (ce que l'on appelle la statistique descriptive) ; - permettre, à partir de ces différents résumés (moyennes, pourcentages, etc.) d'effectuer des comparaisons entre ceux-ci (ce que l'on appelle la statistique inférentielle).