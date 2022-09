On est foutu on pense toujours trop

Il s'appelle Pensouillard. C'est un hamster. Il court. Dans une roue. A l'intérieur de votre tête. Il vous fait la vie dure, vous la rend même impossible ! Il vous empêche carrément de dormir : "Personne ne me comprend ! "Que vont-ils penser de moi ? "J'aurais dû ! , etc. Derrière le tapage incessant de Pensouillard se cache votre ego. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, il vous fait souffrir, vous leurre, vous empêche d'être libre. Comment le remettre à sa place ? Dans un style vivant et plein d'humour, le Dr Serge Marquis vous invite à observer les mouvements du rongeur, et à le ralentir pour trouver la paix. Dans cette nouvelle édition, mise à jour et actualisée, l'auteur vous guide, dans une aventure inattendue, celle de la décroissance personnelle. Une démarche à contre-courant à la fois divertissante et libératrice. Des exercices pratiques et ludiques vous apprennent qu'il suffit d'une seconde pour cesser d'être l'esclave d'un hamster !