Macarons. 30 recettes de douceurs sucrées pour des résultats épatants

N'hésitez plus et lancez-vous dans la préparation des macarons. Une fois que vous maîtrisez la base de la préparation des macarons, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans les recettes, de la plus classique à la plus originale. Macarons à la rose, macarons à la fleur d'oranger, macarons chocolat et fruit de la passion, macarons à la cannelle, macarons pomme d'amour, macarons à la guimauve, macarons mojito, religieuse macaron. . . Salés, sucrés, bicolores, enrobés de caramel, trempés dans du chocolat. . . Laissez-vous séduire par 30 recettes plus délicieuses les unes que les autres, pour cuisiner (et réussir !) des macarons de toute beauté.