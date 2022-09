Les pieds dans la mayonnaise. Tome 2

Après un premier opus qui vous invitait à remonter le temps, Les pieds dans la mayonnaise remet le couvert avec un deuxième tome qui part à la découverte de ces grandes et petites histoires qui jalonnent le cinéma, la télé et la culture française "d'avant" . Au menu, le gargantuesque festin d'Astérix et la visite de Philippe Sarde, compositeur génial de La Grande Bouffe ; un détour par le cinéma d'Henri Verneuil que l'on redécouvre avec le temps, avec Le Clan des Siciliens et son inoubliable thème signé Ennio Morricone ; un portrait de Delphine Seyrig à la voix mystérieuse, féministe et engagée... Nous terminerons le dîner en compagnie de Michel Berger, Jacques Prévert ou Philippe Dana, qui nous raconte ici ses années Canal et Ca cartoon. Bref, un aller simple vers les souvenirs les plus gourmands du cinéma et de la télé française, entre rires, larmes et tendresse. Préparez votre plus belle serviette, le repas s'annonce copieux !