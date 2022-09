Espagnol - Repaso A2+-B2. La grammaire et la conjugaison espagnoles en 60 fiches

Cet ouvrage de révision et de mise au point s'adresse aussi bien aux lycéens qu'à des étudiants (BTS, CPGE, Licence) ou adultes souhaitant rafraîchir leurs connaissances grammaticales. Adapté pour des révisions ciblées et rapides, conçu pour faciliter la compréhension et la mémorisation des éléments clés de la grammaire et de la conjugaison espagnoles à maîtriser dans le secondaire et dans le supérieur, Repaso est idéal pour un travail en autonomie grâce à ses nombreux : - tableaux d'explications accessibles, - exemples traduits, - exercices corrigés variés. Au programme : - 60 fiches de mises au point sous forme de tableaux - plus de 200 exercices corrigés - 550 phrases de thème grammatical - nombreuses notes complémentaires pour aller plus loin - lexique français-espagnol regroupant tout le vocabulaire des exercices de traduction - index détaillé renvoyant aux numéros des fiches