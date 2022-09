Gouverner l’Empire romain de Trajan à 410 après J.-C.

La nouvelle question d'histoire ancienne au programme du concours du Capes d'histoire et de géographie présente l'originalité d'envisager l'histoire romaine dans une dimension chronologique large. A la différence des manuels et des synthèses disponibles, cette question ignore la césure habituelle mais assez artificielle de l'année 235, longtemps considérée comme le passage d'un Haut-Empire idéalisé à un Bas-Empire méprisé. Bien au contraire, l'histoire romaine est ici abordée du règne de l'empereur Trajan, qui débute en 98, à la prise de Rome survenue en 410. La question proposée au concours possède une tonalité politique puisqu'elle traite les modes de gouvernement développés et perfectionnés durant cette période pour contrôler, protéger et imposer des dizaines de millions d'individus. Ces derniers habitent un espace politique étendu sur trois continents qui réunit, pour la première et la dernière fois de l'histoire, toutes les rives de la Méditerranée sous une même autorité. Celle-ci est incarnée par l'empereur, centrée sur une capitale et relayée dans tous les territoires par une administration provinciale et municipale ainsi que par les forces armées. Malgré sa puissance démographique, militaire et économique, l'empire romain est confronté à partir de la fin du iie siècle à une série de défis extérieurs et intérieurs qui l'obligent à se réformer avec succès pour assurer sa stabilité tandis que la conversion au christianisme rénove l'idéal politique romain.