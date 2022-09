Le deuxième Dieu. L'esthétique du monothéïsme

L'idée fondatrice du monothéisme n'est pas tant la croyance en un Etre suprême que l'idée qu'Il est le créateur du monde et qu'il aurait un commerce avec le monde, de sorte que cet Etre, réputé abstrait et universel, embrassant toute existence, peut cependant se manifester dans l'univers - annulant de fait le présupposé du monothéisme selon lequel cet Etre serait au-delà du monde matériel. Comment donc le Dieu unique, distinct d'un monde qui ne lui pré-existe pas, peut-il créer ce monde sans s'y inscrire lui-même ? L'objectif de cet essai n'est pas de présenter un tour d'horizon érudit sur la question, mais d'aider le lecteur curieux à se mesurer à un enjeu intellectuel essentiel du monothéisme : pourquoi la croyance en un Dieu unique ne peut-elle pas se dispenser de l'idée d'une instance intercesseuse entre la finitude et l'infini ?