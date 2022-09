Hors de nos têtes. Pourquoi vous n'êtes pas votre cerveau, et autres leçons de la biologie de la conscience

Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres conscients ? La conscience est-elle une simple production du cerveau ? En convoquant les neurosciences, la psychologie cognitive et la philosophie, Alva Noë explique comment se constitue et s'organise notre conscience. Il montre comment notre cerveau et notre corps interagissent avec l'environnement qu'ils perçoivent. Ce faisant, il prouve que la conscience et la pensée ne sont pas générées simplement par notre cerveau : cet organe n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres qui rendent possible les accomplissements cognitifs. Alva Noë nous invite à sortir de nos têtes afin de mieux comprendre cette vie dans toute sa beauté et toute sa richesse. "Un écrivain séduisant [qui nous convainc] du fossé qui sépare les expériences conscientes d'une simple organisation neuronale" The Washington Post