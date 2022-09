Connaissance des Arts Jeunesse N° 3 : Monet. L'impressionniste

Il est l'impressionniste le plus connu de tous les impressionnistes. Son tableau Impression Soleil Levant a même donné son nom au mouvement ! Pas facile pourtant de peindre ses "impressions" , et encore moins de réussir à les exposer... Mais qui était donc Claude Monet ? Tu vas découvrir qu'il a inventé les séries, aux quatre coins de la France, et qu'il s'est fait jardinier-artiste ou artiste-jardinier, c'est comme on veut... N'hésite pas à suivre Raphaël et Tichien : ils t'emmèneront dans tous les coins de nature où Monet est allé traquer les effets de la lumière et de l'air. Ils t'emmèneront à Giverny et à l'Orangerie, et tu comprendras comment Monet l'impressionniste a pu inspirer les grands peintres du XXe siècle