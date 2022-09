Monette et la nuit d'orage. L'enfance de Mère Yvonne-Aimée de Jésus

Ce cinquième tome des aventures de Monette relate un épisode de l'enfance de Mère Yvonne-Aimée de Jésus, fondatrice des Soeurs Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus établies à Malestroit. A l'époque où Monette habitait chez ses grands-parents, elle a vécu des aventures qui sont racontées dans Monette et le général, Monette et le tablier bleu, Monette en habit de lumière et Monette, les noisettes et la petite araignée. La petite fille a grandi et voici qu'est arrivé le temps de partir en pension. Monette doit s'habituer à une vie bien différente en compagnie de nombreuses camarades. Une nuit d'été, dans le grand dortoir, toutes les pensionnaires se sont endormies malgré la chaleur étouffante et l'orage qui gronde et approche. Toutes ? Non... Monette, qui ne dort pas encore, voit soudain, à la lueur d'un éclair, une fillette se lever de son lit et quitter sans bruit le dortoir, le regard étrange et fixe... Il n'y a pas un instant à perdre, Monette sent que l'enfant est en danger. Elle se lève à son tour et la suit dans un périple incroyable jusque sur le toit du pensionnat ! Comme les autres aventures de Monette, cet épisode est une histoire vraie dont Monette se souviendra toute sa vie. Il met en lumière son attention envers les autres, son désir de consoler et de secourir avec une douce et discrète charité.