Finies les fautes ! Les 101 règles de français que vous n'oublierez plus jamais

Ca s'écrit comment ? Avec quoi j'accorde ce mot ? Faut-il mettre un L ou deux L ? Ne vous prenez plus la tête avec l'orthographe ou la grammaire françaises, pleines de pièges ! Avec ses explications très simples et colorées, MaitressAdeline vous donne des moyens mnémotechniques pour ne plus vous tromper ! - Les 101 règles à savoir - Des exercices pour s'entraîner - Les astuces et les pièges à éviter